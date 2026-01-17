Dışişleri Bakanı Fidan, Irak ve Ürdünlü Mevkidaşlarıyla Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.