Dışişleri Bakanı Fidan, Irak ve Ürdünlü Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

