Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Mesajı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, " Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, " Türkiye olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdik. Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir. Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdik. Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir. Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."