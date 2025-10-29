Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fidan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 102. yılını, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında coşku ve gururla kutluyoruz. Demokrasimizle taçlandırdığımız Cumhuriyetimizi, özgürlük, adalet ve milli irade temelleri üzerinde, güçlü ve itibarlı bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."