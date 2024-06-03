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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi yetkilisiyle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Pekin'de ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın ile görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Fidan Pekin Politika Güncel Haberler

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