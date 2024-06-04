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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng tarafından kabul edildi. Görüşme Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşti ve bakanlığın X sosyal medya platformunda paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng tarafından kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Han, Bakan Fidan'ı Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda kabul etti.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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