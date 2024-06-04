Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng tarafından kabul edildi. Görüşme Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşti ve bakanlığın X sosyal medya platformunda paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng tarafından kabul edildi.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Han, Bakan Fidan'ı Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda kabul etti.
Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.