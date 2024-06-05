Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki tarihi mekanları ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar şehrinde Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret etti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki temasları kapsamında, Kaşgar şehrindeki tarihi mekanlardan Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret ettiği bildirildi.