Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki tarihi mekanları ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar şehrinde Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar şehrinde Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret etti.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki temasları kapsamında, Kaşgar şehrindeki tarihi mekanlardan Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret ettiği bildirildi.