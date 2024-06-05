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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki Kadim Şehirleri Ziyaret Etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret ettiğini belirtti. Fidan, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren tarihi şehirleri gezip, ünlü eser Kutadgu Bilig'in müellifi Yusuf Has Hacib'e Fatiha okudu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretine ilişkin, "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu." ifadesine yer verdi.

Maveraünnehir ve Fergana Vadisi'nin şehirlerini, tarihi Horasan kentlerini ve diğer coğrafyalardaki Selçuklu şehirlerini defalarca görme imkanı bulduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim. 'Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım. Bu kitap uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir' diye tanımladığı ünlü eserin müellifi, büyük alim Yusuf Has Hacib'in aziz ruhuna Fatiha okudum. Allah bütün alimlerimize rahmet eylesin."

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig Hakan Fidan Urumçi Kültür Dış Politika Politika Güncel Haberler

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