Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de yaşlı bir kadınla sohbet etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki Urumçi ve Kaşgar ziyaretleri sırasında bir yaşlı kadınla sohbet etti ve onunla vakit geçirdi. Fidan, kadının elini öperek ona saygı gösterdi ve Türkiye'den geldiğini söyledi. Kadın da Fidan'a çocuklarının adını aktardı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet etti.
Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde sokakları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.
Gezerken karşılaştığı bir kadının yanına oturan Fidan, yaşlı kadının elini öptü ve onunla sohbet etti.
Fidan, Türkiye'den geldiğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinin çok güzel olduğunu ifade etti.
Yaşının 80 olduğunu, Çince bilmediğini ve adının "Emine" olduğunu aktaran kadın, Fidan'a çocuklarının adını da söyledi.
Bakan Fidan, yaşlı kadından dua istedi.