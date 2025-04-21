Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cezayir'de Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile resmi bir görüşme yaptı. Görüşme, Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Attaf ile Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı marjında görüştüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel