Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cezayir'de Başkonsolosluk Açılışı Yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasını açtı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğu binasının resmi açılışını yaptı.
Kaynak: ANKA / Güncel