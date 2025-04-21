Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cezayir'de Ahmed Attaf ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için gittiği Cezayir'de Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın, Cezayir'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldiğini duyurdu.
Kaynak: ANKA / Güncel