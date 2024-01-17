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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile bir araya geldi. Fidan, Türkiye-Burkina Faso III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere Ankara'da bulunan mevkidaşı Traore ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Burkina Faso III. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere Ankara'da bulunan mevkidaşı Traore ile görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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