Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte'de TDT Dışişleri Bakanları ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte'de TDT Dışişleri Bakanları ile Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi akşam yemeğine katılarak önemli bir diplomatik buluşma gerçekleştirdi.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi akşam yemeğine katıldı.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi akşam yemeğine katıldı. Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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