Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Filistin konusunda toplantılara katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Filistin konusundaki temasları kapsamında, Uluslararası Partnerler Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de, Uluslararası Partnerler Toplantısı'na, ardından da Norveç ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldığı belirtildi.

Başka bir paylaşımda da Bakan Fidan'ın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Brüksel'de bir araya geldiği kaydedildi.