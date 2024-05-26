Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Filistin konusunda toplantılara katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konusundaki temasları kapsamında Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Partnerler Toplantısı'na katıldı. Ayrıca Norveç ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya da katılan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Filistin konusundaki temasları kapsamında, Uluslararası Partnerler Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de, Uluslararası Partnerler Toplantısı'na, ardından da Norveç ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldığı belirtildi.
Başka bir paylaşımda da Bakan Fidan'ın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Brüksel'de bir araya geldiği kaydedildi.