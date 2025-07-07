Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi'nde Kazak Mevkidaşı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da gerçekleştirilen 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve kapsamında, kazak mevkidaşı Nurtleu ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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