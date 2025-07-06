Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere sürecini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü.

Görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, bölgedeki tüm meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vereceğini ifade etti.