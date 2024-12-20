Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile görüştü.
Bakan Fidan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Fletcher'i kabul etti.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel