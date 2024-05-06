Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi'ni kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti. Kabul görüşmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul ettiği bildirildi.
Paylaşımda, Fidan ve Holguin Cuellar'ın fotoğrafına da yer verildi.