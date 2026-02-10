Haberler

Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Batı Şeria, Gazze, İran-ABD görüşmeleri ve Kıbrıs meselesini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
