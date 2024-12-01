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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken ile Suriye Gelişmelerini Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken ile Suriye Gelişmelerini Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele alarak, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlık yaratan her türlü duruma karşı olduğunu vurguladı. Suriye'de barışın sağlanabilmesi için rejim ile muhalefet arasında bir siyasi sürecin gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede,  Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Fidan, " Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğumuzu söyleyerek, Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini" ifade etti.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğumuzu söyledi. Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, ülkemize ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceğimizi belirtti.

Fidan ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail'in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini dile getirdi. Görüşmede Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da görüşüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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