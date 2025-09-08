Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, ticaret, savunma, terörizmle mücadele ve bölgesel konular ele alındı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevine yeni başlayan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ziyaret takvimi ele alındı ve ticaret, savunma ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve Rusya arasında süregelen savaş ile Orta Doğu'daki son durum değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cooper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ziyaret takvimi ele alındı ve ticaret, savunma ve terörizmle mücadele başta olmak üzere ikili ilişkilerin gündemindeki konular değerlendirildi.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesisine yönelik çalışmalar ve Orta Doğu'daki son durum da ele alındı.

