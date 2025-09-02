Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beijing'de Zafer Törenine Katıldı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenine katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'e gitti.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri için salı günü Çin'in başkenti Beijing'e geldi, 2 Eylül 2025. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
