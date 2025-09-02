Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beijing'de Zafer Törenine Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenine katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'e gitti.
Kaynak: Xinhua / Güncel