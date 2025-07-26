Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Toplantısında Mucunski ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Mucunski ile görüştüğü ifade edildi.

Fidan, toplantı kapsamında İstanbul'da bulunan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile de ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı.

Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla tesis edilen Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Platform, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, karşılıklı güveni ve işbirliğini artırmayı, bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretmeyi amaçlıyor.