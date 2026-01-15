Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bae Devlet Başkanı Devlet Başkanı Nahyan Tarafından Kabul Edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi" ifadesi kullanıldı.

