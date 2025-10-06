Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
