Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Temsilcisi Halef Halefov'u Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov'u Ankara'da kabul etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Özel Görevler Temsilcisi Halefov'la Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel