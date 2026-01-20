Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü ve ikili konular ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Bayramov ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel