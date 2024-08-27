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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Ortak Basın Açıklaması Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ankara'da bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Güney Kafkasya'daki barışın sağlanması konuları ele alındı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın açıklamasında Fidan, "İki ülke olarak çalışmaya devam edeceğiz... Bugünkü görüşmelerimizde, Güney Kafkasya'daki kalıcı barışın ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temennimizi bir kez daha teyit ettik" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Ankara'da bir araya gelerek, ortak basın açıklaması yaptı. İkili görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Fidan, "Ekonomik illişkilerimizin geldiği noktadan memnuniyet duyuyoruz. Enerji alanında iş birliğimizi ilerletirken ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle çalışmaktayız" dedi.

Fidan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugünkü görüşmelerimizde, Güney Kafkasya'daki kalıcı barışın ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temennimizi bir kez daha teyit ettik. Bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden ve kaydedilen gelişmeleri değerlendirdik. Ayrıca bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal çalışmalarının güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir konusunda görüşlerimizi birbirimizle paylaştık. Ayrıca bölgesel bağlantısallık ve lojistik yollarıyla ilgili kalkınma ile ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam eden acımasız katliamını hassasiyetle değerlendirdik."

"İki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakından çalışmaya devam edeceğiz" diyen Fidan ilk fırsatta, Azerbaycan'ı tekrar ziyaret edeceğini de dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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