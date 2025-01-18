Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
BAKÜ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Fidan temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel