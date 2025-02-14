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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya ve Romanya mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya ve Romanya mevkidaşlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı sırasında Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, mevkidaşları Schallenberg ve Hurezeanu ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Fidan, Schallenberg ile ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Fidan, Hurezeanu ile görüşmesinde Karadeniz'in güvenliği başta olmak üzere bölgesel konuları görüştü.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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