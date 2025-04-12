Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Üçlü Danışma Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Bosna-Hersek ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.
(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında düzenlenen Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, ADF-2025 kapsamında gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan; Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile birlikte toplantıya katıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel