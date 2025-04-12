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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Üçlü Danışma Toplantısına Katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Bosna-Hersek ve Hırvatistan Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında düzenlenen Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, ADF-2025 kapsamında gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan; Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile birlikte toplantıya katıldı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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