Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Üçlü Danışma Toplantısına Katıldı

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında düzenlenen Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Türkiye-Bosna-Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, ADF-2025 kapsamında gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan; Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile birlikte toplantıya katıldı.