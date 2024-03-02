Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda stantları gezdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında kurulan stantları gezdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ADF alanındaki stantlara ziyarette bulundu.

Bakan Fidan, ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile sohbet etti, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.