Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda stantları gezdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında kurulan stantları gezdi. Ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile sohbet etti ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında kurulan stantları gezdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ADF alanındaki stantlara ziyarette bulundu.
Bakan Fidan, ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile sohbet etti, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.