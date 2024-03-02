Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Namibyalı, Filistinli ve Kosovalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Fidan, forumda birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Namibyalı, Filistinli ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.
Fidan, Namibya Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Peya Mushelenga, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüştü.