Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Namibyalı, Filistinli ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.

Fidan, Namibya Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Peya Mushelenga, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüştü.