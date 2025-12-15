Bakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı Öncesi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı öncesinde, beraberindeki Bakan Yardımcıları ve Büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beraberinde Dışişleri Bakan Yardımcıları Berris Ekinci, Mehmet Kemal Bozay, Nuh Yılmaz ve Musa Kulaklıkaya ile Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinde görev yapan Büyükelçiler ile 16. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi, Anıtkabir'i ziyaret etti.