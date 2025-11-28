Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya Federal Meclisi'ni Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Federal meclis binasını ziyaret etti. Fidan'a Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul eşlik etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal meclis binasına ziyarette bulundu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal meclis binasını ziyaret etti.
Bakan Fidan'a, ziyarette Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul eşlik etti.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel