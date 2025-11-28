Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya Federal Meclis Binasını Ziyaret Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal Meclis binasını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Berlin'de Almanya Federal Meclis binasını ziyaret etti. Fidan'a Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul eşlik etti.