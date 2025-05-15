Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Antalya şehrinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. İki bakan, Wadephul'un görevine başlamasının ardından ilk defa yüz yüze buluştu.
(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir araya geldi.
Wadephul'un göreve gelmesinin ardından iki mevkidaş ilk kez yüz yüze görüştü.
Kaynak: ANKA / Güncel