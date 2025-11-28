Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir araya geldi ve çeşitli temaslarda bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'da. Fidan, ziyaret kapsamında Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir araya geldi.

