Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'da. Fidan, ziyaret kapsamında Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir araya geldi.