Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da STK Temsilcileriyle Buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti sırasında Berlin'deki Türkiye Büyükelçiliğinde STK temsilcileri ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde STK Temsilcileri, vatandaşlar ve Türk insanları ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde STK Temsilcileri, vatandaşlar ve Türk insanları ile bir araya geldi." denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel