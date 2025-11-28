Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da STK Temsilcileriyle Buluştu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde STK Temsilcileri, vatandaşlar ve Türk insanları ile bir araya geldi.

