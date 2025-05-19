Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmedin Şkriyel ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sancak Demokratik Eylem Partisi Milletvekili Ahmedin Şkriyel'i Belgrad Büyükelçiliği'nde kabul etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Şkriyel ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Şkriyel'i Belgrad Büyükelçiliği'nde kabul etti. Görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel