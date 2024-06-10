Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, Fidan'ın BRICS+ toplantısına katılmak için bulunduğu Moskova'da Ahıska Türkü soydaşlarımızın temsilcilerini kabul ettiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da Ahıska Türkü soydaşlarımızın temsilcilerini kabul etti." ifadesine yer verildi.