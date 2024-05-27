Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı ve Genel Sekreterini Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'u ve Genel Sekreteri Fuat Uçar'ı Ankara'da kabul etti.

Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin Genel Başkanı Kassanov'u ve Genel Sekreteri Uçar'ı Ankara'da kabul ettiği belirtildi.