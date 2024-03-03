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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afrika ülkeleriyle işbirliği modelini vurguladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda Afrika ülkelerinin dışişleri bakanları ve bölgesel örgüt liderleriyle bir araya geldi. Fidan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle eşit ortaklık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanan işbirliği modelini geliştirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında, Afrika ülkelerinin dışişleri bakanları ve Afrika'dan gelen bölgesel örgütlerin liderleri ile buluştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, temsilcilere hitabında, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle sistematik ve çok boyutlu işbirliği modeli geliştirdiğinin altını çizerek, ilişkilerin eşit ortaklık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayandırıldığını söyledi.

Türkiye'nin 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliğinin bulunduğunu belirten Fidan, kıtayla toplam ticaret hacminin 40 milyar doları aştığını ve Türkiye'nin bölgedeki doğrudan yatırımlarının ise 6 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Fidan, Afrika'nın halen "neo-kolonyal" güçler arasında mücadele alanı olduğunu hatırlatarak, kıtanın karşı karşıya kaldığı güvenlik risklerinin yanı sıra kalkınma, gıdaya erişim ve borçlanma gibi sorunlarla mücadelesinde Türkiye'nin desteğine dikkati çekti.

Afrika'nın sorunlarına çözümün de yine kıtadan bulunması gerektiğine dikkati çeken Fidan, Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın üçüncüsünün de düzenleneceğini belirtti.

Fidan, Gazze'deki katliamı Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıyan Güney Afrika ile UAD'de gündeme getiren Cibuti ve Komorlar'a özel olarak teşekkür etti.

ADF'ye Afrika kıtasından 9 devlet ve hükümet başkanı, 25 dışişleri bakanı katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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