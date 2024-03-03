Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afrika ülkeleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde, Afrika ülkelerinden mevkidaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, Gabon Dışişleri Bakanı Regis Onanga Ndiaye ve Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakher ile ikili görüşmeler yaptı.