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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye Gazze saldırılarının durması için çağrıda bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede, Gazze'ye saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı görüşmede, Gazze'ye saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

ABD tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Görüşmede, ABD-Türkiye ilişkilerinde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın önemi vurgulanırken, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayi alanında işbirliği konuları da değerlendirildi.

İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de durulan görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Fidan, saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Güncel

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