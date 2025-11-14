Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Temsilcileriyle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka ile terörizmle mücadele konularında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Trump'ın Kıdemli Danışmanı Gorka ile görüştü.

