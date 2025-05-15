Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşıyla Antalya’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşıyla Antalya’da görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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