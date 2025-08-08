Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Danışman Massad Boulos'u Kabul Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u İstanbul'da kabul etti. Ziyaretin detaylarına Bakanlığın X sosyal medya hesabından değinildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel