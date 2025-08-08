Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li Danışman Massad Boulos'u Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u İstanbul'da kabul etti. Ziyaretin detaylarına Bakanlığın X sosyal medya hesabından değinildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'u kabul ettiği bildirildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Boulos'un Fidan'ı ziyaretine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Boulos'u İstanbul'da kabul ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.