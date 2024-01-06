Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde öğlen saatlerinde görüşmeye başladı. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.