Bakan Fidan, ABD'de Gazze konulu toplantıya katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'nin Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak. Toplantıya ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililer de iştirak edecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, yarın ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak.
Toplantı vesilesiyle diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel